В дни Крещенских праздников архиепископ Артемий совершил праздничные богослужения в Кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы

19.01.2017 21:23:13 (GMT+12)

Праздник Крещения Господня — один из самых почитаемых древних праздников христианской Церкви. В этот день воспоминается Евангельское событие, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. После крещения на Христа в виде голубя сошел Святой Дух и Бог Отец, через голос засвидетельствовал всем людям, что Христос есть Сын Божий и обещанный миру Мессия, Который спасет его от греха.



По древней традиции, в память Крещения Господня по завершении литургии совершается Великое освящение воды, которое происходит два раза в год: 18 и 19 января. В эти дни тысячи людей приходят в православные храмы, чтобы почерпнуть святой воды и принести ее в свои дома. «Великая агиасма» — так называется освященная в эти дни вода — является великой святыней, которая благоговейно хранится христианами в течение всего года до нового освящения.



В Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил праздничные богослужения и чин великого освящения воды в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы.



Его Высокопреосвященству сослужило соборное духовенство. Радовало, что службу посетили множество верующих, а в течении всего Праздника нескончаемым потоком люди шли за святой водой.



По окончании богослужения Владыка Артемий обратился к собравшимся со словом Архипастырской проповеди.



Справка: Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в Трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.



Когда приблизилось время общественного служения Спасителя, Бог повелел пророку Иоанну Предтече, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния. Откликнувшихся на этот призыв он крестил в реке Иордан «крещением покаяния для прощения грехов» (Евангелие от Луки: 3 глава, 3 стих). Это не было еще благодатное христианское крещение, а лишь символическое погружение в воду, в знак начала новой праведной жизни.



Среди прочего народа к Предтече пришел и Иисус Христос, чтобы креститься. Иоанн, как пророк, почувствовал Божественное величие Спасителя и отказывался крестить Его. В ответ на это Господь кротко ответил: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Евангелие от Матфея: 3 глава, 15 стих). Своим погружением в воды Иордана Христос показал всем людям необходимость исполнения Божественных установлений, в том числе и крещения. «И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него» (Матф. 3:16). Этим особым знамением, а также голосом Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матф. 3:17), – людям было явлено Божественное естество Иисуса Христа и его мессианское достоинство.



Богоявлению предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника по окончании Литургии. Там где есть источники и водоемы, водоосвящение совершается под открытым небом. Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется «иордань». Купание в освященной воде, в «иордани», является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в «иордань» можно лишь с благоговением и молитвой.



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О СВЯТОЙ ВОДЕ



Святая Церковь словом Божиим, молитвой и священнодействиями освящает не только самого человека, но и все то, чем человек пользуется: воду, воздух, землю; различные предметы и вещи, необходимые для нашего существования и благополучия. Одно из величественнейших священнодействий – это освящение воды – стихии, без которой невозможно существование нашей жизни.



Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется ВЕЛИКОЙ АГИАСМОЙ, то есть великой святыней. Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первозданную чистоту, низвести на нее благодать Божию и благословение Небесное, к освящению и исцелению души и тела каждого, кто с благоговением пользуется этой святыней, к прогнанию козней всех видимых и невидимых врагов и ко всякому благу для людей. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением.



Хранить святую воду необходимо в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне.



Употребляя великую агиасму, важно помнить, что для получения благодатных даров от Бога необходима вера и исполнение заповедей, как учит нас Священное Писание: «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих… если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления… и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею» (Книга Второзаконие 30 глава, 9-10 стихи).



