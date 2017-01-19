Срочно в номер: авиакомпания "Аврора" опровергла информацию о вынужденной посадке самолета на Камчатке

19.01.2017 21:20:48 (GMT+12)
Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию, распространенную в ряде СМИ, о вынужденной посадке самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск- Камчатский. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.
"Никакой вынужденной посадки не было. 17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, самолет приземлился в обычном штатном режиме. "Растрескивание покровного слоя стекла не повлияло на безопасность полета, и не подлежит расследованию как авиационный инцидент", - отметили в пресс-службе.
На борту самолета находилось 119 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет после замены стекла в кабине пилотов введен в строй.
(ТАСС).
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