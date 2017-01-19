Депутаты Камчатского края обязали подрядчиков устранить недочеты капитального ремонта жилых домов в Елизово

19.01.2017 21:07:31 (GMT+12)
Состоялось выездное заседание комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Законодательного Собрания Камчатского края. Заместители председателя комитета Андрей Стуков и Анатолий Кирносенко проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов в городе Елизово. По приглашению народных избранников в контрольной поездке приняли участие руководитель краевого Фонда капитального ремонта Сергей Течко, глава администрации Елизовского района Роман Василевский, представители подрядных строительных организаций и управляющих компаний. Как сообщил Анатолий Кирносенко, который также возглавляет Центр общественного контроля в сфере ЖКХ по Камчатскому краю, сегодня в Елизово в капитальном ремонте находятся 6 объектов. Депутаты проверили 3 них: дома по адресам Ленина 15, Ленина 12 и Беринга 21.
«В целом мы посмотрели, как организована схема капитального ремонта в Елизово, пообщались с жильцами. На проверенных нами объектах ремонтируются фасады, далее планируются к ремонту инженерные сети: ГВС, ХВС, водоотведение. В целом, что касается фасадов, жители считают, что стало теплее, дома внешне визуально стали выглядеть гораздо лучше. Были вопросы от граждан по качеству, мы обсудили это здесь же с представителями управляющих компаний и подрядной организации. Все нарекания нам пообещали устранить к моменту сдачи объектов. Несомненно, собственники будут привлекаться к приемке домов. Также мы убедились, что все работы согласовываются с собственниками, что не нарушаются сроки», - сказал Кирносенко.
Андрей Стуков рассказал, какие были выявлены недочеты. «В целом работы проходят нормально. Но приэтом есть небольшие недочеты. В одном из домов не сделаны деформационные швы примыкания фасада к балконным модулям. Мы живем в сейсмоопасном крае, и есть опасность, что при подземных толчках фасад может нарушить балконный модуль, в частности остекление. Подрядчик нас заверил, что данные недочеты в кратчайшие сроки будут устранены. Мы, в свою очередь, обязательно проконтролируем, проедем посмотрим итоговое качество работ», - сказал Стуков.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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