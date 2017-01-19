Валерий Раенко: Краевой парламент разработает законопроект, направленный на борьбу с незаконной добычей лосей

19.01.2017 21:07:29 (GMT+12)

Валерий Раенко: Краевой парламент разработает законопроект, направленный на борьбу с незаконной добычей лосей



Об этом председатель Законодательного Собрания Камчатского края заявил на коллегии регионального Управления МВД, которая состоялась в четверг, 19 января. Мероприятие было посвящено подведению итогов работы камчатской полиции в 2016 году.



Валерий Раенко отметил, что прошедшийгод был непростым для ведомства. «За последние годы авторитет сотрудников органов внутренних дел вырос в разы, и это заслуга каждого из вас, - сказал Раенко. – 2016 год был непростым для Управления. Проходила масштабная реорганизация: передача функций двух самостоятельных служб в ведомство МВД. При этом работа не прекращалась по всем направлениям, вновь созданные структуры по вопросам миграции и контролю за оборотом наркотиков функционируют успешно, сохранены кадровый потенциал и материально-техническое обеспечение подразделений. Это доказывает в очередной раз, что ваше ведомство на всех этапах успешно решает поставленные государственные задачи и выходит из реформ еще более сильным, боеспособным, эффективным. Вы несете на плечах огромную нагрузку: заботитесь о защите граждан и их безопасности, занимаетесь раскрытием и профилактикой преступлений, боретесь с организованной преступностью, коррупцией, другими противоправными явлениями».



Председатель Заксобрания напомнил, что в этом году Президент Российской Федерации Владимир Путин одним из приоритетов работы Министерства внутренних дел обозначил усиление борьбы с браконьерством. «Для нашего края это одна из самых актуальных проблем. У нас есть хороший опыт: совсем недавно по предложению камчатских депутатов была введена ответственность за перевозку и содержание в неволе краснокнижных кречетов. Этот механизм воздействия на преступников позволил практически оставить незаконный трафик кречетов с Камчатки. Но осталась серьезная проблема с привлечением к ответственности за незаконную добычу биоресурсов и, главное, за истребление лосей, популяция которых серьезно подорвана. Сегодня краевой парламент готовится сформулировать и предложить проект федерального закона, который поможет навести порядок в этой сфере».



Валерий Раенко предложил краевому УМВД принять участие в работе над законопроектом, чтобы сделать его максимально результативным. «Нам нужен ваш опыт правоприменения. Мы хотим дать вам в руки эффективный механизм, чтобы вы могли наказывать. Не так, как сегодня: год прошел, былодин случай по уничтожению лосей, который доведен до суда, и тот завершился ничем, безнаказанным выходит браконьер из этой ситуации. Давайте вместе поработаем над проектом этого закона, и я думаю, что мы сможем проблему сдвинуть с мертвой точки. И беспредел на реках тоже сможем прекратить. Ждем от вас предложений, что нужно, какие позиции обозначить, чтобы решить эту проблему через Государственную Думу РФ уже в этом году», - сказал спикер краевого парламента.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.