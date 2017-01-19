Петропавловск стал площадкой для проведения семинар-совещания Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Камчатского края

19.01.2017 21:07:27 (GMT+12)
В семинаре принимают участие ответственные секретари Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 15 муниципальных образований Камчатского края. Двухдневный семинар по вопросам реализации межведомственного комплексного плана по профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма и правонарушений среди подростков стартует сегодня, 19 января, в администрации Петропавловска.
Как пояснила начальник отдела по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петропавловска Татьяна Норко, подобные расширенные совещания с участием ответственных секретарей КДН муниципальных образований региона проходят ежегодно.
«Совместные семинары-совещания организованы Комиссией по делам несовершеннолетних при правительстве Камчатского края. Здесь мы с коллегами со всех уголков Камчатки делимся опытом в вопросах реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности, предупреждение неправомерных действий в отношении детей и подростков, выявление раннего семейного неблагополучия и т.д.», - пояснила Татьяна Норко.
В повестку семинара включено несколько вопросов: организация взаимодействия КДН с другими органами системы профилактики, обсуждение нововведений в административном законодательстве, а также задачи и перспективы в деятельности Комиссий на 2017 год.
Кроме того, ответственные секретари КДН региона присутствовали на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петропавловска-Камчатского.
«КДН Петропавловска-Камчатского обеспечивает всестороннее комплексное межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - пояснила Татьяна Норко. - По итогам 2016 года в результате проведенных профилактических мероприятий в Петропавловске снизилось общее количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотических веществ и алкогольной продукции, а также нарушающих правила дорожного движения. Кроме того, в прошлом году существенно увеличилось общее количество трудоустроенных несовершеннолетних».
Татьяна Норко также добавила, что в 2016 году в Петропавловске проведен ряд мероприятий, посвященных профилактике преступлений и правонарушений и направленных на вовлечение несовершеннолетних в занятия спортом, а также способствующих расширению кругозора подростков.
В пятницу, 20 января, к основным участникам семинара присоединятся также представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края. Согласно регламенту проведения семинара-совещания, они рассмотрят ряд вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступности в подростковой среде, а также подведут итоги совместного мероприятия.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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