Школьников Петропавловска приглашают принять участие в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

19.01.2017 21:07:27 (GMT+12)
Ученики 9-11 классов петропавловских школ могут принять участие в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В рамках игры старшеклассники продемонстрируют свой интеллект и логическое мышление, ответив на вопросы в различных областях. Проверить свои знания школьники смогут на базе информационного центра по атомной энергии, где в следующий вторник, 31 января, пройдет первый этап игры.
Заявку на участие в игре-конкурсе «Что? Где? Когда?» ребята могут подать до 20 января по адресу: ул. Океанская, 125 - Дом детского творчества «Юность», тел. 24-06-46, факс 24-03-20 или по электронной почте moudod-ddt@pkgo.ru. По вопросам подготовки и проведения игр необходимо также обращаться в Дом творчества.
Добавим, интеллектуальная игра проводится в два этапа: команды-победительницы первого отборочного тура представят свои учебные заведения в финале игры, который состоится 7 февраля.
Учредителем городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» выступает Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Организует и проводит конкурс Дом детского творчества «Юность» совместно с Городским Советом старшеклассников.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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