Вокальный ансамбль «Прелестные глазки» отметит 25-летний юбилей

19.01.2017 21:07:26 (GMT+12)
Торжественное мероприятие по случаю празднования круглой даты известного на полуострове творческого коллектива «Прелестные глазки» состоится в пятницу, 20 января, в камчатском колледже искусств. Юные музыканты ансамбля-юбиляра выступят перед приглашенными гостями и зрителями с праздничным концертом.
Вокальный ансамбль «Прелестные глазки» был создан из состава учащихся хорового отделения «ДМШ № 6» в 1992 году. Художественным руководителем этого коллектива является Заслуженный работник культуры РФ Наталья Владимировна Кознова, концертмейстером – Наталья Ивановна Фомина. Высокий профессиональный уровень педагога и концертмейстера, огромная духовная и нравственная культура, умение увлечь детей общей идеей, приобщение к лучшим образцам мирового вокального наследия, позволили этому коллективу занять достойное место в культурной жизни столицы Камчатского края. «Прелестные глазки» хорошо известен во многих образовательных и культурных учреждениях Петропавловска-Камчатского и постоянно востребован на региональных и городских концертных площадках.
Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска поздравляет творческий коллектив ансамбля с юбилеем и желает музыкантам дальнейших успехов и процветания!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+