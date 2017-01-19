Вокальный ансамбль «Прелестные глазки» отметит 25-летний юбилей

19.01.2017 21:07:26 (GMT+12)

Торжественное мероприятие по случаю празднования круглой даты известного на полуострове творческого коллектива «Прелестные глазки» состоится в пятницу, 20 января, в камчатском колледже искусств. Юные музыканты ансамбля-юбиляра выступят перед приглашенными гостями и зрителями с праздничным концертом.



Вокальный ансамбль «Прелестные глазки» был создан из состава учащихся хорового отделения «ДМШ № 6» в 1992 году. Художественным руководителем этого коллектива является Заслуженный работник культуры РФ Наталья Владимировна Кознова, концертмейстером – Наталья Ивановна Фомина. Высокий профессиональный уровень педагога и концертмейстера, огромная духовная и нравственная культура, умение увлечь детей общей идеей, приобщение к лучшим образцам мирового вокального наследия, позволили этому коллективу занять достойное место в культурной жизни столицы Камчатского края. «Прелестные глазки» хорошо известен во многих образовательных и культурных учреждениях Петропавловска-Камчатского и постоянно востребован на региональных и городских концертных площадках.



Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска поздравляет творческий коллектив ансамбля с юбилеем и желает музыкантам дальнейших успехов и процветания!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.