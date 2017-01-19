Жителей Камчатки приглашают активно провести выходные

19.01.2017 19:59:02 (GMT+12)

Основными спортивными событиями уик-энда на Камчатке станут соревнования по горнолыжному спорту, ски-альпинизму, кикбоксингу и шахматам. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«Камчатка традиционно живёт насыщенной спортивной жизнью, даже в такой спокойный для болельщиков месяц как январь. Предстоящие выходные обещают быть очень активными, запланировано несколько масштабных соревнований. Из этого многообразия, любители спорта и здорового образа жизни обязательно найдут себе мероприятие по душе», - рассказали в министерстве.



В субботу 21 января стартует чемпионат Камчатского края среди мужчин по шахматам. В интеллектуальном состязании примут участие ведущие шахматисты полуострова. Финал чемпионата состоится 29 января.



Также, 21 января в ФОКе «Звёздный» пройдёт открытый чемпионат и первенство Камчатского края по кикбоксингу. Спортсмены пройдут взвешивание с 08:00 до 10:00, в 12:00 стартует сам турнир.



В этот же день 21 января, на горе Морозной пройдёт турнир на кубок Камчатского края по ски-альпинизму. Начало состязаний в 11:00.



22 января пройдёт финал краевых соревнований по горнолыжному спорту «Вулканы Камчатки». Мероприятие пройдёт в Вилючинске. Своё мастерство в дисциплине «слалом-гигант» продемонстрируют юноши и девушки 2001-2004 г.р.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.