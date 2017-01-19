Камчатскэнерго подключило к теплоснабжению новые дома на улице Топоркова

19.01.2017 19:59:02 (GMT+12)
ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») завершило работы по подключению к теплоснабжению новых многоэтажных домов в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Топоркова. Тепло от котельной № 62 «103 квартал» получили два сданных в эксплуатацию жилых дома, а в перспективе выполненные работы позволят подключать к централизованному теплоснабжению все вновь возводимые на этой площадке жилые дома и социальные объекты.
Весной 2016 года ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Русский двор» заключили договор о подключении к системам теплоснабжения строящихся объектов на ул. Топоркова. В рамках исполнения обязательств «Камчатскэнерго» совместно с ООО «Русский двор» осуществили разработку проектной документации, строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 590 метров.
В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 года весь указанный микрорайон планируется перевести на централизованное теплоснабжение от Камчатской ТЭЦ-2.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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