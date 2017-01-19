Процедура образования единых администраций муниципального района начата в Карагинском районе

19.01.2017 19:59:03 (GMT+12)
Процедура образования единых администраций муниципального района и поселения, являющегося административным центром, начата в Карагинском районе. Об этом сообщили в министерстве территориального развития Камчатского края.
Работа по объединению администраций проводится в рамках поручений губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
«Уже многие специалисты признают, что существование двух администраций в административном центре района, даже с несколько разными полномочиями, не всегда обоснованно. Проведение данной реформы может служить улучшению организации местного самоуправления, оптимизации затрат на содержание управленческого аппарата. Практика показывает, что нет нужды содержать два аппарата управленцев в поселении – административном центре района, чтобы эффективно решать вопросы местного значения», - прокомментировал ситуацию министр территориального развития Сергей Лебедев.
По его словам, возложение полномочий администрации поселка на администрацию района не означает ликвидацию поселения. В поселении сохраняется и продолжает осуществлять свою деятельность депутатский корпус и глава поселения, а также сохраняются местный бюджет, налоги и муниципальная собственность. Глава администрации муниципального района отчитывается перед представительным органом поселения о результатах деятельности по решению вопросов местного значения поселения.
В настоящее время полностью проведено объединение администраций в Тигильском и Алеутском муниципальных районах. Завершающие мероприятия по объединению проводятся в Олюторском, Усть-Камчатском и Быстринском муниципальных районах.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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