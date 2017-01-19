Ирина Унтилова: система «112» позволит эффективнее координировать действия оперативных служб региона

19.01.2017 19:59:01 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5417
Внедрение системы «112» на Камчатке планируется завершить до конца 2017 года. Об этом сообщила Первый вице-губернатор региона Ирина Унтилова в ходе заседания коллегии УМВД России по Камчатскому краю по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2016 год.
«В прошлом году нам удалось ввести систему "112" в опытную эксплуатацию. Полностью завершить её внедрение планируем до конца года. Она позволит сотрудникам полиции и другим экстренным службам более оперативно реагировать на вызовы и пресекать нарушения общественного порядка. Система «112», система видеонаблюдения - это сегменты аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Мы уже приступили к его проектированию. Комплекс призван стать важным элементом системы профилактики и предотвращения правонарушений и чрезвычайных ситуаций. Он позволит эффективнее координировать действия всех оперативных служб региона: спасателей, представителей правоохранительных органов и медиков», - сказала Ирина Унтилова.
Подводя итог совместной работы Правительства края и полиции Ирина Унтилова отметила, что сотрудники камчатского управления с честью справляются с возложенными на них задачами.
«Надеюсь, что наша с вами совместная работа будет и впредь такой же плодотворной, - сказала Ирина Унтилова. - Что касается планов на 2017 год. Предложить действенные меры по контролю за незаконным оборотом наркотиков и обеспечению безопасности подрастающего поколения – наша общая важнейшая задач. Серьезное внимание также необходимо уделить совместной работе по обеспечению соблюдения правопорядка в сфере ЖКХ. 2017 год объявлен в России годом экологии. Безусловно, деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных действий в сфере охраны окружающей среды также имеет особое значение».
В рамках заседания наградами Правительства Камчатского края были отмечены лучшие сотрудники УМВД России по Камчатскому краю. За многолетнюю безупречную службу, образцовое исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам 2016 года Почетная грамота вручена Оксане Максимовой, Благодарственные письма получили Анна Кондрашина, Светлана Сысой, ценным подарком - часами Губернатора - поощрены Александр Демичев и Павел Митилюк.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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