На Камчатке названы имена лауреатов премии талантливой молодежи

19.01.2017 19:59:01 (GMT+12)

В Правительстве Камчатского края состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии талантливой молодежи. В этом году её удостоены 11 школьников и студентов региона.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5416



От имени Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина юных спортсменов, учёных и музыкантов поздравила Первый вице-губернатор региона Ирина Унтилова.



«Мы очень вами гордимся. Сегодня именно вы задаёте те высокие стандарты, на которые ровняются ваши сверстники, будь то в любительском спорте, в творчестве, в науке или инновационной деятельности. Все, находящиеся в зале, являются примером для подражания и образцом реализации своего таланта», - сказала Ирина Унтилова.



В торжественной обстановке дипломами лауреатов премии по поддержке талантливой молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации и памятными подарками награждены:



- призёр всероссийской олимпиады по биологии, ученица Елизовской средней школы № 8 Светлана Антонец,



- победитель всероссийской олимпиады по ОБЖ, ученик средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов г. Петропавловска-Камчатского Вадим Баклаг,



- призёр III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 года, обучающаяся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс» Рината Абдулкаюмова,



- призёр Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России, обучающаяся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Екатерина Адамова,



- победитель краевого конкурса научно-технического творчества молодёжи «Шаг в будущее», студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Геворг Бабуджян,



- победитель краевого конкурса исполнительского мастерства «Юные дарования Камчатки», обучающаяся детской музыкальной школы при Камчатском колледже искусств г. Петропавловска-Камчатского Юлия Живодрова,



- призёр конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, студентка Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел РФ г. Хабаровска Ксения Кузьмина,



- призёр Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», студентка Камчатского политехнического техникума Ольга Николаева,



- призёр Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, обучающийся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Михаил Пешков,



- победитель III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 года, обучающаяся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Морозная» г. Елизова Юлия Плешкова;



- призёр конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, студент Воронежского института Министерства внутренних дел РФ Антон Рощин.



«Мы очень благодарны за возможность реализовать свои таланты. Хочется ещё больше открывать неизвестные горизонты, покорять новые вершины, развиваться в своём любимом деле», - отметила лауреат премии Ксения Кузьмина.



Со словами благодарности к наставникам юных талантов Камчатки обратилась мама одного из лауреатов премии Наталья Антонец.



«Дорогие учителя, преподаватели, наставники, нашим детям очень повезло, что они встретили вас, что именно с вами они добиваются высоких результатов снова и снова», - сказала Наталья Антонец.



В рамках торжественного собрания Благодарственные письма Правительства Камчатского края были вручены родителям и педагогам одарённых школьников.



Справка:



Чествование талантливой молодёжи проводится с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». За 11 лет лауреатами премии стали 167 школьников и студентов Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.