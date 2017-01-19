Юных жителей Камчатки приглашают на литературно-игровую программу от краевой детской библиотеки

19.01.2017 19:58:59 (GMT+12)
Новая литературно-игровая программа Камчатской краевой детской библиотеки «Январские завитушки» пройдет в воскресенье 22 января в киноцентре «Лимонад» в Петропавловске-Камчатском. Начало программы в 12.00. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Встреча будет посвящена новогодним праздникам, семейному чтению и приключениям героев январских книг-юбиляров: "Винни-Пух и все-все все" Алана Милна и "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла. Участникам мероприятия представится хорошая возможность вспомнить любимые детские книги и фильмы о новогодних чудесах, народный календарь и приметы, связанные с зимней природой, традиции зимних праздников и интересные события, случившиеся в зимние месяцы», - сказали в министерстве.
В программе: загадки и викторины с розыгрышем призов от организаторов и партнеров проекта, бесплатный аквагрим «Привет от Мороза Ивановича», дефиле и фотосессия в костюмах сказочных героев.
Мероприятие пройдёт по адресу: пр. Победы, 67. Подробности по телефону: 8 (4152) 29-76-89.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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