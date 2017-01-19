Пьяная ссора привела к убийству

19.01.2017 16:26:49 (GMT+12)

Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 53-летнего жителя села Соболево по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство), тело которого обнаружено в одной из квартир в селе Соболево.



Проведенными сотрудниками следственного отдела совместно с сотрудниками полиции мероприятиями, удалось установить причастность к совершенному преступлению 29-летнего жителя села Соболево.



По версии следствия, в ночь с 14 на 15 января 2017 года 53-летний потерпевший совместно со своей сожительницей и ее 29-летним сыном распивали спиртные напитки. В процессе распития алкоголя женщина пожаловалась сыну на то, что ее сожитель злоупотребляет спиртными напитками и плохо за ней ухаживает (женщина инвалид самостоятельно передвигаться не может).

В связи с этим 29-летний сын женщины руками и ногами нанес многочисленные телесные повреждения в область грудной клетки мужчины, от которых тот скончался на месте происшествия.



Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



