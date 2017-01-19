Не делайте скоропалительных выводов!

19.01.2017 16:23:17 (GMT+12)

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю города Петропавловска-Камчатского, в одной из квартир по улице Циолковского краевого центра, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.



В связи с произошедшим, в средствах массовой информации, социальных сетях распространяется противоречивая, а зачастую недостоверная информация о ходе и результатах расследования по уголовному делу.



В этой связи следственное управление в качестве достоверного источника информации просит использовать только сообщения, поступающие от сотрудников Следственного комитета России и следственного управления по Камчатскому краю.



Относительно причин смерти Григория Ахары, опубликованных в средствах массовой информации сообщаем, с целью выяснения причины смерти последнего следствием назначены судебно-медицинские исследования, по получению которых, соответствующая информация будет доведена до сведения.



Информация о ходе и результатах расследования уголовного дела будет доводится своевременно и в объеме не противоречащем интересам следствия.



Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



