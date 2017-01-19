Обзор газеты «Камчатское время» за 18 января 2017 года

19.01.2017 12:18:48 (GMT+12)

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. Небольшой экскурс в криминальную историю 2016 года.



ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ с ГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРЕУЛКА. На прошлой неделе в Камчатском крае зарегистрированы 236 столкновений без пострадавших и 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, из них один ребенок.



СЕКРЕТ ФОКУСА ОТ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ. 200 человек побывали на празднике.