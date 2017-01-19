На Камчатке Крещенские купания прошли без происшествий

19.01.2017 12:14:52 (GMT+12)

На Камчатке Крещенские купания прошли без происшествий

Крещенские купания на территории Камчатского края прошли без происшествий. Во всех официально открытых для купания местах дежурили камчатские спасатели (Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России и его филиалов в районах, Камчатского спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и его филиалов в районах), сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю, представители УМВД. Несчастных случаев при проведении религиозного праздника отмечено не было.

Всего с целью обеспечения безопасности купающихся были задействованы около 70 человек. В местах, официально разрешённых для купания, были установлены палатки для переодевания и пункты обогрева.

После совершения молебнов верующие могли окунуться в иордани.

Спасатели и инспекторы ГИМС следили, чтобы на льду водоёмов не скапливалось одновременно большое количество людей. Купающимся оказывали помощь при спуске в прорубь по ступеням и выходе из неё. На случай нештатных ситуаций у прорубей дежурили водолазы в гидрокостюмах. Кроме того, в нынешнем году спасатели следили за безопасностью купающихся не только на земле, но и с воздуха: на базе отдыха "Озерновские озерки" за поселком Раздольный Елизовского района с целью мониторинга обстановки был применен беспилотный летательный аппарат. Несчастных случаев зарегистрировано не было.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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