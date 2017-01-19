Говорят, управляющий - ненастоящий!

19.01.2017 11:05:55 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Елизово 1974 года рождения. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств).



По версии следствия, в 2013 году обвиняемый изготовил договоры управления двумя многоквартирными домами, расположенными по улице Завойко и переулку Радужному в городе Елизово, согласно условиям, ООО УК «Сервисбыт» обязуется предоставлять коммунальные услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в указанных домах, а также изготовил протоколы общего собрания собственников помещений, предусматривающий акцептирование вышеуказанного договора. Фактически же собрание собственников жилых помещений не проводилось и договор между ними и управляющей компанией не заключался. Изготовленные таким образом документы обвиняемый, являвшийся представителем ООО УК «Сервисбыт» по доверенности, представил в мировой суд в качестве доказательств при рассмотрении исковых заявлений о взыскании с двоих жильцов указанных домов задолженности по оплате за жилое помещение, пени, расходов по оплате услуг представителя и государственной пошлины за рассмотрение иска в общей сумме более 40 тысяч рублей. На основании представленных таким образом фиктивных доказательств судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований ООО УК «Сервисбыт» и взыскании с одного из граждан задолженности в общей сумме свыше 13 тысяч рублей.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



