Очередная партия имущества «Сварога» арестована

19.01.2017 10:09:49 (GMT+12)

Судебные приставы Межрайонного отдела арестовали торговое оборудование «Сварога», которое находится в КВЦ, где общество с ограниченной ответственностью осуществляло торговую деятельность. Теперь продавать продукты ООО там не сможет, поскольку арест наложен на имущество без права пользования.



Производство в отношении ООО «Сварог» возбудили в Межрайонном отделе судебных приставов в июле 2016 года. К долгу за неуплату аренды и задолженности по заработной плате, исполнительскому сбору и госпошлине, которые составляли на конец ноября сумму в 1,2 миллиона рублей добавились долги перед Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом РФ. На сегодняшний день общий долг предприятия перед взыскателями различной очереди составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.



Ранее судебные приставы уже применяли меры принудительного воздействия: они арестовали торговое оборудование, находящееся в зале магазина «Сварог» и оставили за ним право пользования данным имуществом. Затем под арест попал земельный участок, принадлежащий ООО, и часть здания, где находятся кулинарные цеха предприятия. Кроме этого, арест был наложен на 50% денежных средств, поступающих в кассу магазина.



Однако общество с ограниченной ответственностью выплатило лишь порядка 125 тысяч рублей долга по заработной плате, а потом и вовсе перестало предпринимать какие-либо действия к погашению остальной задолженности. В настоящее время судебные приставы готовят документы для передачи арестованного имущества «Сварога» на оценку и реализацию.







Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



