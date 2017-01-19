Вымогатель-борзописец пошёл под суд

19.01.2017 10:03:06 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего главного редактора информационного агентства «Камчатский регион». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).



По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый, достоверно зная, что на используемом информационным агентством «Камчатский регион» интернет-портале размещена публикация, порочащая честь, достоинство, а также подрывающая репутацию зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, отправил со своего мобильного телефона на мобильный телефон этого кандидата текстовые сообщения с требованиями передать ему денежные средства в размере 200 тысяч рублей за удаление ранее размещенной публикации и не размещение на указанном интернет-портале второй части публикации. 5 сентября 2016 года при передаче денежных средств в сумме 100 тысяч рублей подозреваемый взят с поличным сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Потерпевший – член партии ЛДПР Калашников Валерий Юрьевич



Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления





