Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 18 января 2017 года

19.01.2017 09:25:17 (GMT+12)

ЗАКОН ТОЛПЫ. Кто виноват в случившемся на улице Циолковского?



РАЗ В ЧАС. Почему отменяют автобусы в Петропавловске?



В ВОДУ – С ГОЛОВОЙ. Как камчатский диджей стал моржом?



НЕ ИСКАЖАЯ СУТИ… В чём задача журналиста?



ШТРАФ ЗА ДВЕ БУТЫЛКИ. Чего нельзя детям?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 18 января. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru



