Доброе утро, Камчатка!

19.01.2017 06:03:05 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!



Сегодня четверг, 19 января 2017 года. По старому стилю — 6 января.



Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).

Утр. – Мк. , 2 зач. , I, 9–11. Лит. – Тит. , 302 зач. , II, 11–14; III, 4–7. Мф. , 6 зач. , III, 13–17. На освящении воды. , 143 зач. (от полу́), X, 1–4. Мк. , 2 зач. , I, 9–11. Всено́щное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1-го часа. На великом повечерии по 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2-м – кондак. После чтения «Слава в вышних Богу…» – лития. На утрене величание. «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев. На литургии антифоны праздника, входный стих. Вместо Трисвятого – «Елицы…». Вместо «Достойно» – «Величай, душе́… Недоуме́ет всяк язык…» (до отдания). По заамвонной молитве – великое освящение воды.



По мусульманскому календарю — 21 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 21 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан.



День спасателя Беларуси.



Турицы. (Праздник славян).



Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан (Праздники бахаи).



День рождения Роберта Ли. В США отмечается День рождения выдающегося военачальника Роберта Эдварда Ли (Robert Edward Lee, 19 января 1807 — 1870). Только в штатах Алабама и Миссисипи эта дата отмечается в 3-й понедельник января.



19 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1920 Состоялась закладка памятника Герцену и Огареву.



1955 Президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.



Для президента любой страны отношения со средствами массовой информации имеют большое значение, потому что для управления страной необходимо, чтобы его понимал народ. Несмотря на жалобы в отношении прессы, главы государств быстро приходят к выводу, что новостные организации являются важной составляющей ландшафта президентского правления. Народ желает знать, чем президент занимается и каковы его планы. Новостные организации предоставляют народу эту информацию.



Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей прессы на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип «для печати» и стали открыты для телевидения с 19 января 1955 года, когда первую подобную пресс-конференцию провел в Белом доме президент США Дуайт Эйзенхауэр.



Именно в этот день он впервые разрешает показать по телевидению и в новостных киножурналах отснятую пресс-конференцию, передав запись пленки с пресс-конференции.



1963 Состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1736 Джеймс Уатт, шотландский ученый, изобретатель паровой машины.



1798 Огюст Конт, французский философ и социолог.



1809 Эдгар По, американский поэт, писатель, критик.



1839 Поль Сезанн, французский художник-постимпрессионист.



1865 Валентин Серов, русский живописец, классик мировой живописи.



1900 Михаил Исаковский, советский поэт.



1920 Перес де Куэльяр, перуанский дипломат, 5-й Генеральный секретарь ООН (1982-1991).



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!