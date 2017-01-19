19.01.2017 06:03:05 (GMT+12)
Доброе утро, Камчатка!
Сегодня четверг, 19 января 2017 года. По старому стилю — 6 января.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Утр. – Мк. , 2 зач. , I, 9–11. Лит. – Тит. , 302 зач. , II, 11–14; III, 4–7. Мф. , 6 зач. , III, 13–17. На освящении воды. , 143 зач. (от полу́), X, 1–4. Мк. , 2 зач. , I, 9–11. Всено́щное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1-го часа. На великом повечерии по 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2-м – кондак. После чтения «Слава в вышних Богу…» – лития. На утрене величание. «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев. На литургии антифоны праздника, входный стих. Вместо Трисвятого – «Елицы…». Вместо «Достойно» – «Величай, душе́… Недоуме́ет всяк язык…» (до отдания). По заамвонной молитве – великое освящение воды.
По мусульманскому календарю — 21 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 21 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан.
День спасателя Беларуси.
Турицы. (Праздник славян).
Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан (Праздники бахаи).
День рождения Роберта Ли. В США отмечается День рождения выдающегося военачальника Роберта Эдварда Ли (Robert Edward Lee, 19 января 1807 — 1870). Только в штатах Алабама и Миссисипи эта дата отмечается в 3-й понедельник января.
19 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1920 Состоялась закладка памятника Герцену и Огареву.
1955 Президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.
Для президента любой страны отношения со средствами массовой информации имеют большое значение, потому что для управления страной необходимо, чтобы его понимал народ. Несмотря на жалобы в отношении прессы, главы государств быстро приходят к выводу, что новостные организации являются важной составляющей ландшафта президентского правления. Народ желает знать, чем президент занимается и каковы его планы. Новостные организации предоставляют народу эту информацию.
Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей прессы на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип «для печати» и стали открыты для телевидения с 19 января 1955 года, когда первую подобную пресс-конференцию провел в Белом доме президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Именно в этот день он впервые разрешает показать по телевидению и в новостных киножурналах отснятую пресс-конференцию, передав запись пленки с пресс-конференции.
1963 Состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1736 Джеймс Уатт, шотландский ученый, изобретатель паровой машины.
1798 Огюст Конт, французский философ и социолог.
1809 Эдгар По, американский поэт, писатель, критик.
1839 Поль Сезанн, французский художник-постимпрессионист.
1865 Валентин Серов, русский живописец, классик мировой живописи.
1900 Михаил Исаковский, советский поэт.
1920 Перес де Куэльяр, перуанский дипломат, 5-й Генеральный секретарь ООН (1982-1991).
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+