Камчатский метеокомментарий, 19 января

19.01.2017 06:01:05 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было ясно, -18°C, ветер северный,северо-западный, 2 м/сек, атмосферное давление: 746 мм рт.ст., относительная влажность: 91%.



Предварительный прогноз:



Утро: -16°С, переменная облачность, без осадков, ветер севереый, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность 93%.



День: -12°С, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 1 м/с, атмосферное давление: 746 мм рь. ст., относительная влажность: 94%.



Вечер: -10°С, переменная облачность, без осадков, ветер северный, 1 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительгая влажность: 96%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 8’23’’ (+3”).



Луна: 51%, стареющая.



Сегодня - Богоявление Господне. Крещение.



Народ приметил: "На Богоявление снег хлопьями — к урожаю, ясный день — к неурожаю", "В Крещение в полдень синие облака — к урожаю", "Если на Крещение была облачная, пасмурная погода, лежал туман или шел снег — осенью ждали хорошего урожая; если в крещенскую ночь было полнолуние — весной ожидался большой разлив рек", "Звездистая ночь на Богоявление — урожай на горох и ягоды", "На Богоявление день теплый, хлеб будет темный, то есть густой", "Коли на Крещение собаки много лают, будет много дичи и зверья".



С Крещения до масленицы играли свадьбы, шли свадебные недели. А народ говорил с облегчением: "Трещи не трещи, минули водокрещи", "Дуй не дуй, а великодень у порога", "Дуй не дуй, не к Рождеству идет, к великодню".

Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 января, 5.15 (кмч).

