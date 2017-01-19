Камчатский гороскоп, 19 января

19.01.2017 01:46:40 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования:



В этот день создаются условия для развития накопленного потенциала, реализации старых планов. Любые авантюры и эксперименты оправданы, если решается важная для вас задача или отстаиваются высшие ценности и общее благо. День дает возможность сохранять концентрацию, равновесие и самообладание. Также лучше будет некоторые цели и личные счеты оставить позади.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Парковая.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Ленинградской, Максутова, Океанской, Ключевской, Автомобилистов, Лермонтова, Пограничной, Космического проезда, проспекта Победы, районов ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), района аэропорта (в Елизове), поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.