Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 18 по 24 января 2017 года

19.01.2017 01:46:36 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 18 по 24 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.

Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, некачественной расчисткой дорожного полотна, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, сходом одиночных лавин в горных районах.



Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.



В связи с текущими процессами ледообразования повышается риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 18 по 24 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



В период до 22 января подхода крупных циклонов, способных нарушить жизнедеятельность населения не прогнозируется. На территории края будет преобладать облачная погода с прояснениями, местами прогнозируется выпадение небольших осадков в виде снега, на дорогах гололедица. Ветер умеренный до 14 м/с.



К 22 января ожидается подход циклона к юго-восточному побережью полуострова. В Елизовском, Усть-Камчатском, Карагинском, Алеутском МР, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском ГО прогнозируется выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде снега (до 10 мм за 12 часов), метель, усиление ветра в порывах на побережье Алеутского и Усть-Камчатского МР до 15-22 м/с. На дорогах гололедица.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение 8-9 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -14°С до -8°С, в южных районах края – в пределах от -17°С до -10°С, в центральных – в пределах от -29°С до -16°С, в северных районах – в пределах от -48°С до -10°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края продолжается укрепление ледового покрова. Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов). Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.

Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.