С 19 января два старших класса в средней школе №4 будут закрыты на карантин

19.01.2017 01:46:40 (GMT+12)
В связи с превышением эпидемиологического порога простудных заболеваний и с целью недопущения дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ среди учащихся, в четверг, 19 января, 10 и 11 классы в средней школе № 4 будут закрыты на карантин. Как сообщили в Управлении образования администрации Петропавловска, в этих двух классах превышен эпидем.порог, количество заболевших составляет 42%. Отметим, что в общем, в двух классах средней школы обучается 31 человек: 12 в 10 классе и 19 в 11-м, таким образом, на больничном находятся 13 детей.
В Управлении добавили, что вынужденные каникулы у старшеклассников 4-ой школы продлятся 10 дней. Ребята вновь вернутся за парты 30 января.
Отметим, в учебных заведениях Петропавловска продолжается ежедневный мониторинг заболеваемости.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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