У камчатских выпускников осталось две недели для подачи заявлений об участии в ЕГЭ-2017

19.01.2017 01:46:39 (GMT+12)
Через две недели истекает срок приёма документов для участия в ЕГЭ-2017. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Напомним, что два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы экзаменуемые сдают, основываясь на собственном выборе. В заявлении можно указать любое количество предметов», - отметили в министерстве.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ, по месту учёбы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определённые приказом Министерства образования и науки Камчатского края.
«После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии региона только при наличии у заявителя уважительных причин, в число которых входит болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально. В подобном случае необходимо подать документы не позднее, чем за две недели до начала экзаменов», - подчеркнули в министерстве.
Напомним, что все вопросы, касающиеся организации и проведения государственной итоговой аттестации в Камчатском крае, можно задать по телефонам региональной «горячей линии» - 8 (4152) 41-27-52, 8 (495) 984-89-19.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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