На Камчатке установят дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

19.01.2017 01:46:41 (GMT+12)
На развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД в 2017 году направят порядка 20 миллионов рублей. На средства краевого бюджета будут приобретены 3 новых аппаратно-программных комплекса, которые установят на аварийно-опасных участках дорог. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.
Ещё порядка 20 миллионов рублей будет направлено на модернизацию и обслуживание комплексов, приобретённых в прошлые годы.
«По согласованию с ГИБДД в этом году планируется приобрести два стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений скоростного режима и один комплекс автоматизированного контроля за движением на перекрёстках, - рассказала руководитель агентства Инга Леонтьева. - В настоящее время на дорогах края функционируют более 20 стационарных и мобильных комплексов, позволяющих фиксировать нарушения скоростного режима, правил проезда перекрёстков и пересечения "стоп-линии"».
Руководитель агентства добавила, что по итогам работы комплексов за 2016 год было обработано и направлено более 145 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Указанными постановлениями наложено административных штрафов на общую сумму 122 млн рублей. Сумма взысканных штрафов, поступивших в бюджет Камчатского края, составила 65,1 млн рублей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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