Ещё двум предприятиям присвоен статус резидента ТОР «Камчатка»

19.01.2017 01:46:40 (GMT+12)

Статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» присвоен ещё двум предприятиям региона – компаниям «Камчатская мельница» и «Свободный Порт Камчатка». Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.



Там рассказали, что в планы компании «Свободный Порт Камчатка» входит создание в Петропавловске-Камчатском современного многофункционального транзитного грузового узла для обработки, приема и перевозок грузов, следующих с Камчатки в другие российские региона, страны Юго-Восточной Азии, Европу по трассе Северного морского пути, а также сокращение сроков доставки грузов между Дальним Востоком и центральной Россией.



«Инвестиционным проектом предусмотрено строительство с нуля рефрижераторного терминала, терминала по обработке навалочных и генеральных грузов и пассажирского терминала для организации внутреннего водного туризма в районе бухты Авачинская. Пропускная способность терминалов составит 1,2 миллионов тонн в год», - рассказал директор компании «Свободный порт Камчатка» Виктор Лаевский.



Общий объем финансовых вложений в строительство составит около 4 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019-2020 годах.



«Стратегическими целями реализации проекта являются организация в Камчатском крае полноценного грузопотока и благоприятных условий в целях доставки необходимых грузов в порты назначения в минимально короткие сроки, рост пассажиропотока, а также повышение конкурентоспособности внутреннего водного туризма в регионе», - отметил инициатор проекта.



Целью инвестиционного проекта компании «Камчатская мельница» является обеспечение потребности края в качественном комбикорме.



«В рамках реализации проекта планируется ввод в эксплуатацию силосного склада готовой продукции, установка высокотехнологичной линии гранулирования кормов с использованием инновационных технологий с применением напыления витаминных добавок, рыбьего жира, растительных масел, других ингредиентов и прочие мероприятия», - рассказал генеральный директор предприятия «Камчатская мельница» Дмитрий Чередниченко.



Суммарная стоимость проекта составит почти 180 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Основными перспективными потребителями продукции станут предприятия агропромышленного комплекса Камчатки, занимающиеся животноводством и птицеводством.



Гендиректор предприятия подчеркнул, что для успешной реализации проекта сегодня есть все предпосылки, поскольку «Камчатская мельница» является единственным предприятием, занимающимся производством и реализацией комбикорма в регионе, и имеет стабильный спрос на свою продукцию.



Постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. В настоящее время резидентами территории опережающего развития являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.