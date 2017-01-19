Объявлен девиз акции "Марш парков" на 2017 год

19.01.2017 01:46:39 (GMT+12)

"Заповедной России сто лет" – так звучит девиз международной природоохранной акции "Марш парков-2017". Его утвердил организатор ежегодной акции – Центр охраны дикой природы (г. Москва). В ближайшее время с планом эколого-просветительских мероприятий ознакомят природоохранные учреждения субъектов Российской Федерации, курирующие проведение акции в своем регионе. В их числе – КГБУ " Природный парк "Вулканы Камчатки".



Международная природоохранная акция "Марш парков" проводится ежегодно с целью привлечения внимания общества к проблемам особо охраняемых природных территорий России и сопредельных стран. Ее организатором в нашей стране выступает Центр охраны дикой природы (г. Москва), кураторами проведения регионального этапа акции являются природоохранные учреждения и организации в субъектах Российской Федерации. В "Марше парков" принимают участие взрослые и дети, жители больших городов и малых населенных пунктов, общественные деятели, журналисты, бизнесмены, представители власти. Природоохранные и эколого-просветительские мероприятия в рамках акции (а это экологические конкурсы, семинары, круглые столы, тематические выставки и концерты, акции по сбору мусора и посадке деревьев и др.) дают возможность каждому человеку открыть для себя национальное природное достояние страны и своими силами внести личный вклад в их сохранение и развитие.



Ежегодно организаторы акции утверждают девиз, который определяет тематику природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. В этом году был выбран особый лозунг, связанный с юбилейной датой – столетием российской заповедной системы. 11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) на Байкале был образован первый в Российской империи заповедник – Баргузинский. В честь этой даты Указом президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (или Годом экологии). "За минувшие десятилетия ООПТ прошли очень непростой путь. Браконьерство и произвол, реорганизации и ликвидации, недофинансирование и тотальная коммерциализация.. Со всеми этими проблемами заповедники, национальные парки, заказники знакомы не понаслышке. Но во все времена им помогали основополагающие принципы заповедного дела, заложенные плеядой выдающихся экологов и натуралистов, их защищали "заповедные люди", представители научной и природоохранной общественности, посвятившие свои жизни изучению и сохранению природы и ее замечательного разнообразия, – говорится в сообщении Центра охраны дикой природы. – В 2017 году российской заповедной системе исполнилось 100 лет. Нам следует знать и помнить историю охраняемых природных территорий и гордиться их стойкостью. А еще – ценить, беречь и преумножать заповедную Россию".



Сегодня в субъектах нашей страны началась активная подготовка к мероприятиям в рамках международной природоохранной акции "Марш парков". К работе в этом направлении приступили и сотрудники КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" – учреждение на протяжении многих лет выступает одним из региональных кураторов акции в Камчатском крае. В течение месяца на официальном сайте природного парка "Вулканы Камчатки" (http://www.vulcanikamchatki.ru ) и в группах в социальных сетях "ВКонтакте" (https://vk.com/vulcanikamchatki ) и "Facebook" (https://www.facebook.com/vulcanikamchatki/ ) для жителей Камчатского края будет размещена подробная информация о проведении и условиях участия в экологических мероприятиях в рамках природоохранной акции.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».