50-летие со дня восстановления Кроноцкого заповедника отметили наградами

19.01.2017 01:46:38 (GMT+12)

Награждение приурочили к важной исторической дате – 17 января 1967 года вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 34 «Об образовании Кроноцкого государственного заповедника». Заповедник был восстановлен после ликвидации. На торжественном собрании грамоты и подарки получили сотрудники, посвятившие долгие годы охране природы, и победители фотоконкурса «Кроноцкий заповедник глазами его сотрудников».



Александр Кононов, Александр Никаноров, Людмила Лобкова – ветераны ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», эксперты в области зоологии, истории биосферного резервата, сотрудники с огромным стажем работы в полевых условиях. Они вошли в костяк научного отдела природоохранного учреждения в 70-х годах XX века и сейчас активно ведут научную работу и охотно делятся опытом с молодыми коллегами. Грамоты от руководства получили десять сотрудников, которые более 10 лет посвятили служению природе.



«2017 год юбилейный не только для всей заповедной системы России, но и для Кроноцкого заповедника. 50 лет назад, в январе 1967 года, охраняемая природная территория была восстановлена после ликвидации*, – отметил Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Мы не должны забывать печальные уроки прошлого. Сегодня сохранение природного наследия – это национальная идея России, успехи в нашем заповедном деле – заслуга каждого из вас».



В продолжение торжественной встречи прошло вручение наград победителям фотоконкурса «Кроноцкий заповедник глазами его сотрудников». Работы оценивали известные фотографы – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В состав жюри вошли Денис Будьков, Сергей Горшков, Виктор Гуменюк и Сергей Краснощёков. Фотографии были представлены в семи номинациях.



Первое место сразу в двух номинациях – «Пейзаж» и «Калейдоскоп» заняла Людмила Лобкова, старший научный сотрудник, энтомолог. Она представила на конкурс два снимка: закат в кальдере вулкана Узон и сине-зелёные водоросли, создавшие узор в термальном источнике кальдеры. Победительницей в номинации «Вот так встреча» стала техник службы охраны Лиана Варавская, её работа – фотосюжет из жизни лисовина Персика на Курильском озере. В номинации «Флора» члены жюри отдали предпочтение работе научного сотрудника, геоботаника Марии Откидач, она сфотографировала морошку на болоте в Корякском заповеднике.



С портретом государственного инспектора Валентина Чернюка, держащего на ладони красную полёвку, в номинации «Заповедные люди» победил государственный инспектор Владимир Аксёнов. Научный сотрудник Григорий Маркевич победил в номинации «Фауна» с фотографией рыси, которую он снял во время ихтиологических исследований на Кроноцком озере. И специалист по снабжению Вячеслав Дёмин занял первое место в номинации «Время и место» – ему удалось запечатлеть облако удивительной формы в небе над ущельем реки Гейзерной.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.