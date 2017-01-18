В Камчатском крае стартовал историко-литературный конкурс

18.01.2017 21:52:13 (GMT+12)

Принять участие в Конкурсе могут учащихся 10 и 11 классов средних общеобразовательных организаций Камчатского края.



Организаторами конкурса выступили Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.», основателями которого являются лидеры камчатских сторонников, депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко, при поддержке Министра спорта и молодежной политики Камчатского края Андрея Иванова, Камчатского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга».



Как рассказал Андрей Стуков, цель конкурса - сохранения и укрепления памяти среди молодежи о роли и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ее значения и влияния на формирование национального самосознания молодежи Камчатского края, воспитание у подрастающего поколения патриотических качеств и чувств гордости за свою страну и родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.



Участниками конкурса могут стать учащиеся 10 и 11 классов средних общеобразовательных организаций Камчатского края.



Конкурс будет состоять из двух этапов.



«Первый этап – отборочный. Он пройдет в образовательных организациях с 19 января по 20 февраля 2017 года. В этот период учащимся предстоит написать творческую работу или отзыв на прочитанное произведение о Великой Отечественной войне и в срок до 20 февраля включительно представить ее в адрес Благотворительного фонда «Молодежь.Камчатка.Спорт.». Второй этап – финальный. Он будет проходить с 21 февраля по 17 марта. В рамках этого этапа профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» проверит и оценит все принятые творческие работы», - рассказал Андрей Стуков.



Лидер камчатских сторонников добавил, что Победители и призеры будут определяться в двух номинациях – «Творческая работа» и «Отзыв на прочитанное литературное произведение о Великой Отечественной войне». Победители Конкурса в двух номинациях, занявшие I и II места, будут награждены главным призом - поездкой в Город-Герой Москву, где посетят памятные места, мемориалы, памятники и музеи, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



Напомним, впервые историко-литературный конкурс, посвященный 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны, состоялся в Камчатском края в 2016 году по инициативе основателей Камчатского краевого благотворительного фонда поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.», руководителей Камчатского регионального координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрея Стукова и Татьяны Ткаченко при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края и Камчатского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



По итогам конкурса 4 Победителя (из Петропавловска-Камчатского, Усть-Камчатского и Пенженского муниципальных районов), и один сопровождающий, в июне 2016 года побывали в республике Беларусь, где посетили памятные места, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны и приняли участие в памятном мероприятии «Память сердец», которое прошло в 4 часа утра на территории мемориального комплекса «Брестская крепость».



«Конкурсные работы будут приниматься до 20 февраля 2017 года включительно в Камчатском краевом благотворительном фонде поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт» по адресу: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 32 каб. 7, тел. 8(4152)49-32-35, 8(4152)45-33-22, 8-951-290-33-22, электронная почта: kfmks@mail.ru», - добавил лидер камчатских сторонников Андрей Стуков.