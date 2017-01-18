На Камчатке завершается установка палаток для обогрева верующих, которые примут участие в Крещенских купаниях

18.01.2017 21:46:39 (GMT+12)
На Камчатке сотрудники МЧС России завершают установку палаток для обогрева верующих, которые в ночь с 18 на 19 января примут участие в Крещенских купаниях. Погреться в палатках, а также выпить горячего чая можно будет как до, так и после обряда.
В нынешнем году на полуострове будет организовано 13 купален и два места, где верующие смогут только набрать освещенной воды.
В основном купания будут организованы в природных водоемах – озерах и реках. Однако несколько купелей будут представлять собой большие емкости с водой. Объем таких бассейнов – 10 кубических метров. В Петропавловске-Камчатском эти купели расположены на площади Ленина и рядом с Казачьим храмом (в микрорайоне Северо-Восток). Бассейны уже установлены сотрудниками МЧС России.
Подразделения МЧС России на Камчатке с 9 часов утра 18 января переведены в режим повышенной готовности в связи с подготовкой к массовым народным купаниям.
Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС, сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда поиска и спасания на водных объектах МЧС России, поисково-спасательного отряда Камчатского края и водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части. В случае необходимости они смогут проконсультировать население и оказать необходимую помощь. Кроме того, в нынешнем году следить за безопасностью купающихся спасатели будут и с воздуха: на базе отдыха «Озерновские озерки» за поселком Раздольный Елизовского района будет применен беспилотный летательный аппарат.
Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям Камчатского края о том, как правильно совершить обряд омовения и избежать переохлаждения.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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