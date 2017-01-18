Facebook: Иван Бычков

18.01.2017 19:08:01 (GMT+12)

Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что объективная оценка деятельности клуба и нашей команды, была дана зрителями и спортсменами на прошедшем 24-25 декабря 2016 года благотворительном турнире по любительскому ММА "памяти сотрудников спецподразделений и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей".



Надо отметить, что формат турнира для нашего края новый, и он был проведен впервые. Самое главное, что мы смогли достичь поставленных целей и благодаря поддержке наших партнеров Клуб путешественников БИЛЕТУР​, Анна Журо (Ann Zhuro),​ Русское радио Камчатка​, Авторадио Камчатка​, Дмитрий Каманин (Dmitry Kamanin)​,Макс пицца​, Modern Fighting Pankration - MFP​, Василий Милованов​ и Молокозавод Петропавловский, Ирина Седова (Irina Sedova)​ и компания Камчатинтур, гостиница "Авача" Петропавловск-Камчатский,​ Спортивный клуб Реформа.



Более 150 спортсменов из различных федераций, осуществляющих подготовку спортсменов в области контактных видов спорта, два соревновательных дня выявляли сильнейших в своих возрастных и весовых категориях. По итогам турнира, все победители и призеры турнира получили заслуженные награды и специальные призы от наших партнеров.



Кроме того, хотелось отметить, что турнир обслуживали лицензированный Союзом ММА России, судейский корпус, во главе с главным судьей соревнований Вячеславом Могилат​ом, г. Хабаровск, руководитель ринга Антон Матвиенко, г. Спасск-Дальний, главный секретарь Жилкина Катерина, г. Южно-Сахалинск, рефери ринга Юлиан Красавин (Yulian Krasavin)​ г. Южно-Сахалинск, рефери ринга Денис Буранов​, г. Петропавловск-Камчатский.



Благодаря слаженной и оперативной работе компании Клуб путешественников БИЛЕТУР и директора Камчатского филиала Анна Журо (Ann Zhuro), весь судейский корпус прибыл на Камчатку вовремя, а мы в свою очередь получили качественные судейские решения проходящим поединкам и положительную оценку организации турнира.



Отдельная благодарность гостинице "Авача", Петропавловск-Камчатский за прием наших гостей и предоставление мест для проживания, Макс пицца и Максиму Шамину​, за вкусную и качественную еду на период турнира для всего судейского корпуса, Ирине Седовой (Irina Sedova) и компанию Камчатинтур за шикарную и познавательную экскурсию к подножью Авачинского вулкана. Василию Милованову и молокозаводу Петропавловский за оказанную финансовую помощь и развитие нашего спорта на Камчатке, Дмитрию Каманину (Dmitry Kamanin) Русское Радио​, Европа Плюс Камчатка​, Ретро FM Камчатка​ СТС​ и весь медиа холдинг "Тройка" за анонс турнира и освещение его результатов в средствах массовой информации.



Кроме того, хотелось бы отметить, что само существование клуба, а соответственно и столь значимого для Камчатского спорта мероприятия, не состоялось бы без участия всего нашего коллектива Андрей Савин,​ Сергей Зарезин,​ Денис Буранов, Александр Каменюк,​ Сергей Власов​ Анна Бердникова (Anna Berdnikova)​ и многих других!



Ну, а самое главное, что вдохнул жизнь в клуб и продолжает поддерживать все наши идеи и начинания небезразличный к детскому спорту и спорту в целом, учредитель клуба СБЕ (ММА) "Медведь" Mihael Lomakin,​ за что ему огромное спасибо от всего нашего коллектива и от ребят, которые усердно пашут в залах, чтобы стать чемпионами и прославлять наш замечательный Камчатский край​ на соревнованиях Российского и мирового уровня.

С уважением,



президент Клуба Иван Бычков.​





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