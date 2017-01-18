Facebook: Иван Бычков

18.01.2017 19:08:01 (GMT+12)
Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что объективная оценка деятельности клуба и нашей команды, была дана зрителями и спортсменами на прошедшем 24-25 декабря 2016 года благотворительном турнире по любительскому ММА "памяти сотрудников спецподразделений и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей".
Надо отметить, что формат турнира для нашего края новый, и он был проведен впервые. Самое главное, что мы смогли достичь поставленных целей и благодаря поддержке наших партнеров Клуб путешественников БИЛЕТУР, Анна Журо (Ann Zhuro), Русское радио Камчатка, Авторадио Камчатка, Дмитрий Каманин (Dmitry Kamanin),Макс пицца, Modern Fighting Pankration - MFP, Василий Милованов и Молокозавод Петропавловский, Ирина Седова (Irina Sedova) и компания Камчатинтур, гостиница "Авача" Петропавловск-Камчатский, Спортивный клуб Реформа.
Более 150 спортсменов из различных федераций, осуществляющих подготовку спортсменов в области контактных видов спорта, два соревновательных дня выявляли сильнейших в своих возрастных и весовых категориях. По итогам турнира, все победители и призеры турнира получили заслуженные награды и специальные призы от наших партнеров.
Кроме того, хотелось отметить, что турнир обслуживали лицензированный Союзом ММА России, судейский корпус, во главе с главным судьей соревнований Вячеславом Могилатом, г. Хабаровск, руководитель ринга Антон Матвиенко, г. Спасск-Дальний, главный секретарь Жилкина Катерина, г. Южно-Сахалинск, рефери ринга Юлиан Красавин (Yulian Krasavin) г. Южно-Сахалинск, рефери ринга Денис Буранов, г. Петропавловск-Камчатский.
Благодаря слаженной и оперативной работе компании Клуб путешественников БИЛЕТУР и директора Камчатского филиала Анна Журо (Ann Zhuro), весь судейский корпус прибыл на Камчатку вовремя, а мы в свою очередь получили качественные судейские решения проходящим поединкам и положительную оценку организации турнира.
Отдельная благодарность гостинице "Авача", Петропавловск-Камчатский за прием наших гостей и предоставление мест для проживания, Макс пицца и Максиму Шамину, за вкусную и качественную еду на период турнира для всего судейского корпуса, Ирине Седовой (Irina Sedova) и компанию Камчатинтур за шикарную и познавательную экскурсию к подножью Авачинского вулкана. Василию Милованову и молокозаводу Петропавловский за оказанную финансовую помощь и развитие нашего спорта на Камчатке, Дмитрию Каманину (Dmitry Kamanin) Русское Радио, Европа Плюс Камчатка, Ретро FM Камчатка СТС и весь медиа холдинг "Тройка" за анонс турнира и освещение его результатов в средствах массовой информации.
Кроме того, хотелось бы отметить, что само существование клуба, а соответственно и столь значимого для Камчатского спорта мероприятия, не состоялось бы без участия всего нашего коллектива Андрей Савин, Сергей Зарезин, Денис Буранов, Александр Каменюк, Сергей Власов Анна Бердникова (Anna Berdnikova) и многих других!
Ну, а самое главное, что вдохнул жизнь в клуб и продолжает поддерживать все наши идеи и начинания небезразличный к детскому спорту и спорту в целом, учредитель клуба СБЕ (ММА) "Медведь" Mihael Lomakin, за что ему огромное спасибо от всего нашего коллектива и от ребят, которые усердно пашут в залах, чтобы стать чемпионами и прославлять наш замечательный Камчатский край на соревнованиях Российского и мирового уровня.
С уважением,
президент Клуба Иван Бычков.
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