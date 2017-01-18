Facebook: Кам-Пресс Ер

18.01.2017 19:06:35 (GMT+12)

В Камчатском крае стартовал традиционный историко-литературный конкурс.



Конкурс посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводится для учащихся 10 и 11 классов средних общеобразовательных школ Камчатского края.

Организаторами конкурса выступили Камчатский региональный совет сторонников партии «Единая Россия», Благотворительный фонд «Молодежь.Камчатка.Спорт.» во главе с депутатами Законодательного Собрания Камчатского края Андреем Стуковым и Татьяной Ткаченко при поддержке Камчатского регионального отделения Партии «Единая Россия», Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края и Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.



Как рассказал Андрей Стуков, цель конкурса - сохранить память среди молодежи о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ее значении и влиянии на формирование национального самосознания молодых людей; воспитание у подрастающего поколения чувств гордости за свою страну и родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского народа.



Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – отборочный. Он пройдет в образовательных организациях с 19 января по 20 февраля 2017 года. В этот период учащимся предстоит написать творческую работу или отзыв на прочитанное произведение о Великой Отечественной войне и направить в адрес Благотворительного фонда: 683002 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 32 каб. 7. Телефоны для справок: 8(4152) 49-32-35, 8(4152) 45-33-22, 8-951-290-33-22. Электронная почта kfmks@mail.ru Второй этап – финальный. Он будет проходить с 21 февраля по 17 марта. В рамках этого этапа профессорско-преподавательский состав универститета проверит и оценит все принятые творческие работы.



Победители и призеры будут определяться в двух номинациях – «Творческая работа» и «Отзыв на прочитанное литературное произведение о Великой Отечественной войне». Победители конкурса в обеих номинациях (занявшие I и II места) будут награждены главным призом - поездкой в Город-герой Москву, где посетят памятные места, мемориалы, памятники и музеи, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны.



Напомним, впервые историко-литературный конкурс, посвященный очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Камчатском края в 2016 году. По его итогам четыре победителя побывали в республике Беларусь, где посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость».



https://www.facebook.com/kampress.er/photos/a.457270191088263.1073741826.457270147754934/747710168710929/?type=3&theater



