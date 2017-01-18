Factbook: Елена Лабзова

18.01.2017 19:05:20 (GMT+12)
Пожалуй, самое известное произведение Георгия Поротова - "Утки": "Только заалеет зорька на востоке, раздаётся пенье уток на речной протоке..." В финальном танце концертной программы на презентации сборника "Певец страны Уйкоаль" на сцене сошлись в танце два коллектива - "Кыкша-Ай"(Мильково) и "Банго-Банго" (Петропавловск-Камчатский). Солировали Николай Шишкин и Татьяна Романова.Пожалуй, самое известное произведение Георгия Поротова - "Утки": "Только заалеет зорька на востоке, раздаётся пенье уток на речной протоке..." В финальном танце концертной программы на презентации сборника "Певец страны Уйкоаль" на сцене сошлись в танце два коллектива - "Кыкша-Ай"(Мильково) и "Банго-Банго" (Петропавловск-Камчатский). Солировали Николай Шишкин и Татьяна Романова
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744712845685678&set=pcb.744714395685523&type=3&theater
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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