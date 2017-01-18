Квартирант-убийца

18.01.2017 14:40:12 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения в одной из квартир дома № 15/8 по проспекту 50 лет Октября в городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края тела 65-летнего мужчины, с внешними признаками насильственной смерти, в виде открытой черепно-мозговой травмы, с переломом костей черепа, свидетельствующем о криминальном характере смерти.



Проведенными сотрудниками следственного отдела совместно с сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю мероприятиями, удалось установить причастность к совершенному преступлению 43-летнего жителя республики Башкортостан, который в ноябре 2016 года приехал на заработки в Камчатский край, и познакомившись с потерпевшим, стал с ним проживать в его квартире.

Со слов подозреваемого, 13 января 2017 года он совместно со своим 65-летним знакомым в квартире последнего распивал спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между ними возник конфликт из-за денег. Хозяин квартиры обвинял его в присвоении денежных средств, которые предназначались для покупки продуктов, и требовал покинуть его квартиру. Когда он собирался уходить, хозяин квартиры замахнулся на него молотком, после чего он выхватил молоток и в ответ нанес несколько ударов по голове мужчины, затем покинул квартиру, прихватив с собой денежные средства потерпевшего в размере 5 тысяч рублей.



Подозреваемый холост, детей не имеет, не работает.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



