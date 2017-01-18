Книготорговец попался на краже

18.01.2017 14:35:34 (GMT+12)

Накануне днем о краже пяти тысяч рублей в дежурную часть заявила заведующая общежитием в Ленинском районе Петропавловска-Камчатского. Деньги находились в сумке женщины и пропали, когда она отлучилась из рабочего кабинета на несколько минут.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудниками полиции был задержан 35-летний распространитель книг. Установлено, что он зашел в незапертый кабинет, открыл висевшую на спинке стула сумку и похитил из кошелька пять тысяч рублей. Распорядиться деньгами злоумышленник не успел. Похищенное изъято.



В рамках уголовного дела, возбужденного дознавателем по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

