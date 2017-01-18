Не смешной прикол

18.01.2017 13:45:11 (GMT+12)
В дежурную часть обратилась продавец кондитерского магазина на ул. Ленинградская в Петропавловске-Камчатском. Она рассказала, что при пересчете выручки она обнаружила, что вместо купюры номиналом пять тысяч рублей один из покупателей расплатился за товар полиграфической открыткой с надписью «Билет банк приколов пять тысяч дублей».
В ходе оперативно-рoзыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Петропавловска-Камчатского. Он приобрел в магазине торт, расплатившись полиграфической открыткой. Действия мужчины зафиксировала установленная в павильоне камера видеонаблюдения.
Деньги ранее судимый за кражу мужчина потратил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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