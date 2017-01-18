Социальное такси появилось в посёлке Усть-Большерецк

18.01.2017 12:31:10 (GMT+12)

Служба «Социальное такси» появилась в посёлке Усть-Большерецк. Специальный автомобиль, приспособленный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, был приобретён в прошлом году за счёт средств краевого бюджета. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



«Служба функционирует на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Большерецкого района. Правительством Камчатского края был приобретён автомобиль FORD, общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Он оснащён специальным подъёмным оборудованием для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в министерстве.



Воспользоваться услугой службы «Социального такси» абсолютно бесплатно могут - ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица. Также предусмотрена скидка в 50% для многодетных семей, инвалидов 3-й группы, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий.



Теперь, в Камчатском крае действует 6 автотранспортных средств, предназначенных для работы службы «Социального такси» – в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах.



«В июне 2017 года «Социальное такси» начнёт работать в селе Тиличики Олюторского муниципального района», - добавили в министерстве.



Услугами службы в 2016 году воспользовались 4 тысячи человек.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.