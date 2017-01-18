В администрации Петропавловска начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Учитель года»

18.01.2017 12:31:09 (GMT+12)
Как сообщили в Управлении образования администрации Петропавловска, вся необходимая информация о том, как принять участие в конкурсе, уже разослана по учебным заведениям и в электронном виде и в письменном. Учителям необходимо заполнить заявление, приложить к нему представление от учреждения и основные положения своего педагогического опыта. Всё это регистрируется в отделе образования администрации города. Документы принимаются с 18 января по 1 февраля.
Торжественное открытие конкурса «Учитель года», на котором всем участникам будут даны общие рекомендации, консультации по отдельным номинациям, состоится в начале февраля. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет 28 марта в ДК «Сероглазка».
Напомним, ежегодный конкурс «Учитель года» проводится с 1991 года. В рамках конкурса будут выбраны лучшие работники системы образования Петропавловска в четырёх номинациях: «Педагогический дебют», «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» - для педагогов дополнительного образования. По традиции победители городского этапа конкурса будут представлять Петропавловск-Камчатский на краевом конкурсе «Учитель года».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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