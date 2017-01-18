Солисты ансамбля спортивного бального танца «Кантилена» заняли высокие призовые места в престижных танцевальных турнирах

18.01.2017 12:31:09 (GMT+12)
Во время новогодних каникул солисты ансамбля спортивного бального танца «Кантилена» Кулевцов Данил и Давыдова Анастасия приняли участие в двух престижных российских танцевальных турнирах, которые проводились в Москве. Наши талантливые танцоры показали всё своё мастерство и заняли высокие призовые места в танцевальных соревнованиях. Ребята выступили сразу в нескольких возрастных категориях, в каждой из которых показали достойные результаты.
Как рассказали в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, воспитанники городского Дома культуры и досуга «Апрель» Анастасия и Данил в общей сложности приняли участие в пяти соревнованиях, проходящих в рамках двух российских танцевальных турниров. На «Кубке Прометея» пара заняла второе место в соревновании «Юниоры 1+2» Д класс, 8 танцев (двоеборье), обойдя пары более старшего возраста. В рамках этого же турнира Данил и Анастасия приняли участие в соревновании «Юниоры 1» Д класс, где по латиноамериканской программе заняли третье место, по европейской – четвертое.
Спортсмены и их родители выражают благодарность за подготовку и поддержку в турнирах своим тренерам Самигуллину Ринату и Тюриной Анастасии. Поздравляем юных танцоров с высоким результатом и желаем им дальнейших побед в соревнованиях различного уровня.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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