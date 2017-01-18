Камчатцев приглашают на выставку-конкурс «В поисках картины»

18.01.2017 12:31:08 (GMT+12)

В малом зале Камчатского краевого художественного музея 19 января в 17.00 откроется выставка-конкурс «В поисках картины». Посетители экспозиции смогут сравнить улицы Петропавловска-Камчатского 20-го века, изображённые на полотнах художников, с теми же улицами, запечатленными в современных фотографиях. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«В марте 2016 года музей объявил о начале конкурса на лучшую фотографию среди молодежи, созданную по мотивам выставки произведений из собрания музея "Петропавловск второй половины ХХ века". Конкурс проводился по ноябрь 2016 года. Интереснейшей частью конкурса стал квест: молодым жителям города было предложено отгадать, что за улица или микрорайон Петропавловска изображены на картине, и сделать фотографии современного облика городского ландшафта. Как отметили участники, поиск улиц с картин оказался сложным, но довольно увлекательным делом», - сказали в министерстве.



В конкурсе приняли участие члены фотостудии «Ритм» и «Ракурс» (Камчатский центр технического творчества), медиа-студии «Сполох» (Камчатский политехнический техникум), жители города. Победителями и призёрами стали участники, правильно определившие местность и сделавшие снимки по картинам виртуальной выставки «Петропавловск второй половины ХХ века». Важным критерием оценки жюри были творческий подход и художественное видение авторов фотографий.



«На выставке будут представлены и произведения из коллекций музея, и конкурсные фотографии. На открытии в малом зале музея состоится награждение победителей и активных участников конкурса», - добавили в министерстве.



Выставка будет работать по 12 февраля по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 36, остановка автобуса «Аллея флота». Часы работы выставочного зала: с 10.00 до 18.00 без перерыва, выходной – вторник. Справки по телефонам: 8 (4152) 42-37-07, 8 (4152) 43-39-00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.