Жителям домов, запитанных от сетей Министерства Обороны РФ, необходимо до 23 января передать показания счетчиков в Энергосбыт

18.01.2017 12:31:08 (GMT+12)

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт напоминает бывшим абонентам АО «Оборонэнергосбыт» о необходимости передачи текущих показаний индивидуальных приборов электроэнергии.



Напомним, что с 1 января 2017 года функции по расчету потребителей АО «Оборонэнергосбыт» в Камчатском крае переданы гарантирующему поставщику в центральном энергоузле полуострова – ПАО «Камчатскэнерго». (Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.12.2016 № 453).



Передать показания можно по единому номеру ПАО «Камчатскэнерго» 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный). Оператору нужно сообщить адрес, номер лицевого счета (по которому абоненты рассчитывались с АО «Оборонэнергосбыт») и текущие показания счетчика.



В дальнейшем (после обновления лицевого счета) станут доступны и другие варианты передачи показаний: с помощью СМС-сообщений по номеру 8-924-892-65-17 и на официальном сайте энергокомпании – kamenergo.ru (требуется регистрация в личном кабинете).



Для клиентов управляющих компаний и ТСЖ, передающих показания в свои управляющие организации, порядок передачи показаний остается прежним.



Абоненты ПАО «Камчатскэнерго» передают показания индивидуальных приборов учета с 15 по 23 число каждого месяца (желательно ежемесячно придерживаться одного числа). Важно не забывать, если показания будут переданы после 23 числа, то расчет будет произведен либо по среднему за последние шесть месяцев, либо по нормативу.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».