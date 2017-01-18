Камчатские спасатели провели десантные спуски беспарашютным способом

18.01.2017 12:31:08 (GMT+12)

Камчатские спасатели провели тренировочные десантные спуски. Спуски проходили беспарашютным способом – спасатели десантировались из вертолета МИ-8 МЧС России с помощью спусковых устройств.



В тренировке приняли участие 20 сотрудников Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.



Спуски проходили в районе поселка Заозерный под руководством опытного выпускающего – спасателя первого класса, инструктора парашютно-десантной подготовки Камчатского филиала ДВРПСО Виктора Федорова, на счету у которого более 1000 десантирований.



«Учитывая географические особенности Камчатского края, спасательные операции в горах и на вулканах проходят достаточно часто. А потому спасатели должны быть готовы работать в непростых условиях природной среды, когда добраться до пострадавших наземным способом невозможно. Именно поэтому подобные тренировки проходят как минимум несколько раз в год», - утверждает Виктор Федоров.



Еще до загрузки в вертолет спасатели проверяют снаряжение – во время спуска отказов оборудования происходить не должно, любая нештатная ситуация может стоить жизни спасателю и пострадавшему.



На земле спасатели также вспоминают и действия по спуску и подъему по тросу. Отточить движения до автоматизма очень важно, ведь в реальных условиях спасателю придется поднимать на борт вертолета еще и пострадавшего.



После отработки упражнения на земле, вертолет поднимается в воздух на высоту нескольких десятков метров. С этой высоты спасателям и предстоит совершить десантирование. Каждый спасатель в ходе тренировки выполнил по три спуска из вертолета.



В целом десантные спуски прошли успешно. Спасатели готовы к выполнению подобного рода спасательных операций.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.