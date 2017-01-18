На Камчатке подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с подготовкой к массовым народным купаниям

18.01.2017 12:31:07 (GMT+12)

Подразделения МЧС России на Камчатке с 9 часов утра 18 января переведены в режим повышенной готовности в связи с подготовкой к массовым народным купаниям. В ночь с 18 на 19 по всему полуострову пройдут массовые народные купания в реках, озерах или источниках.

Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС, сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда поиска и спасания на водных объектах МЧС России, поисково-спасательного отряда Камчатского края и водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части. В случае необходимости они смогут проконсультировать население и оказать необходимую помощь. Кроме того, в нынешнем году следить за безопасностью купающихся спасатели будут и с воздуха: на базе отдыха «Озерновские озерки» за поселком Раздольный Елизовского района будет применен беспилотный летательный аппарат.

В местах купаний будут установлены палатки для обогрева и переодевания, кроме того, сотрудники МЧС России предложат верующим выпить горячего чая.

Напомним, в нынешнем году на полуострове будет организовано 13 купален и два места, где верующие смогут только набрать освещенной воды.

В Петропавловске-Камчатском совершить обряд омовения можно будет в трех местах:
- храм в честь иконы Божией Матери (п. Авача);
- Казачий храм мкр. Северо-Восток;
- пл. Ленина.

Елизовский муниципальный район:
- на источнике в п. Мутный (район Женского монастыря);
- на  базе отдыха «Зеленовские озерки», за п. Раздольный.  

ЗАТО г. Вилючинск:
- озеро Ближнее.

Усть-Большерецкий муниципальный район:
- в районе моста через реку Амчагача.

Мильковский муниципальный район.
- район реки Мильковка.  

Усть-Камчатский муниципальный район:
- в п. Ключи, район протоки Заводская,
- озеро Светлое в п. Усть-Камчатск.

Олюторский инспекторский участок:
- устье реки Авья.  

Тигильский муниципальный район:
- п. Палана, район Пекарни.

Пенжинский муниципальный район:
- р. Пенжина.

Забор воды из ручья:

Карагинский муниципальный район:
- озеро Оссорское.

Тигильский муниципальный район:
- река Тигиль.  

Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям Камчатского края о том, как правильно совершить обряд омовения и избежать переохлаждения.

Если вы впервые решили окунуться в проруби необходимо запомнить простые правила поведения.

Окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай — «молния». Застегнуть пуговицы на морозе, а тем более завязать шнурки будет проблематично. Кроме того, следует взять коврик. На нем можно стоять, вытираясь и переодеваясь. Шапку нужно надеть сразу после выхода из воды.

Не всякая погода подходит для купания. Идеальная температура для новичков — от 2 до 5 градусов ниже нуля. Начинающим «моржам» нельзя купаться с головой. Нырять могут только «моржи» со стажем.
За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть. В холодной воде тело начнет быстро тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна килокалория не будет лишней.

Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, нужно ополоснуть водой грудь и лицо, умыться. Это тоже подготовит организм к полному погружению.

Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб — это признак того, что организм начал переохлаждаться. Как только это чувствуется, сразу же нужно выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.

Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания подойдет  обычный горячий чай.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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