На Камчатке подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с подготовкой к массовым народным купаниям

18.01.2017 12:31:07 (GMT+12)

Подразделения МЧС России на Камчатке с 9 часов утра 18 января переведены в режим повышенной готовности в связи с подготовкой к массовым народным купаниям. В ночь с 18 на 19 по всему полуострову пройдут массовые народные купания в реках, озерах или источниках.



Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС, сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда поиска и спасания на водных объектах МЧС России, поисково-спасательного отряда Камчатского края и водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части. В случае необходимости они смогут проконсультировать население и оказать необходимую помощь. Кроме того, в нынешнем году следить за безопасностью купающихся спасатели будут и с воздуха: на базе отдыха «Озерновские озерки» за поселком Раздольный Елизовского района будет применен беспилотный летательный аппарат.



В местах купаний будут установлены палатки для обогрева и переодевания, кроме того, сотрудники МЧС России предложат верующим выпить горячего чая.



Напомним, в нынешнем году на полуострове будет организовано 13 купален и два места, где верующие смогут только набрать освещенной воды.



В Петропавловске-Камчатском совершить обряд омовения можно будет в трех местах:

- храм в честь иконы Божией Матери (п. Авача);

- Казачий храм мкр. Северо-Восток;

- пл. Ленина.



Елизовский муниципальный район:

- на источнике в п. Мутный (район Женского монастыря);

- на базе отдыха «Зеленовские озерки», за п. Раздольный.



ЗАТО г. Вилючинск:

- озеро Ближнее.



Усть-Большерецкий муниципальный район:

- в районе моста через реку Амчагача.



Мильковский муниципальный район.

- район реки Мильковка.



Усть-Камчатский муниципальный район:

- в п. Ключи, район протоки Заводская,

- озеро Светлое в п. Усть-Камчатск.



Олюторский инспекторский участок:

- устье реки Авья.



Тигильский муниципальный район:

- п. Палана, район Пекарни.



Пенжинский муниципальный район:

- р. Пенжина.



Забор воды из ручья:



Карагинский муниципальный район:

- озеро Оссорское.



Тигильский муниципальный район:

- река Тигиль.



Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям Камчатского края о том, как правильно совершить обряд омовения и избежать переохлаждения.



Если вы впервые решили окунуться в проруби необходимо запомнить простые правила поведения.



Окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай — «молния». Застегнуть пуговицы на морозе, а тем более завязать шнурки будет проблематично. Кроме того, следует взять коврик. На нем можно стоять, вытираясь и переодеваясь. Шапку нужно надеть сразу после выхода из воды.



Не всякая погода подходит для купания. Идеальная температура для новичков — от 2 до 5 градусов ниже нуля. Начинающим «моржам» нельзя купаться с головой. Нырять могут только «моржи» со стажем.

За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть. В холодной воде тело начнет быстро тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна килокалория не будет лишней.



Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, нужно ополоснуть водой грудь и лицо, умыться. Это тоже подготовит организм к полному погружению.



Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб — это признак того, что организм начал переохлаждаться. Как только это чувствуется, сразу же нужно выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.



Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания подойдет обычный горячий чай.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.