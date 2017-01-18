Им просто понравились вещи….

18.01.2017 11:41:03 (GMT+12)

Двум 16-летним студенткам одного из колледжей города Петропавловска-Камчатского крупно повезло. За кражу вещей из магазина они не будут привлекаться к уголовной ответственности и понесут лишь административное наказание.



Как сообщалось ранее, 21 ноября 2016 года две подружки – студентки, находясь в магазине «Остин» в одном из торговых центров Петропавловска, взяли с витрины понравившиеся вещи, зашли в примерочную и срезали с них магнитные наклейки «антивор». Сложив неоплаченный товар в сумочки, девушки покинули магазин. После ревизии, установив недостачу на сумму более 4 тысяч рублей, начальник службы безопасности магазина обратился в полицию.



Полицейские очень быстро вычислили воришек. Первоначально рассматривался вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража). Но, к счастью для злоумышленниц, вещи, которые они украли, продавались со скидкой. Стоимость джемпера в тот день составляла 1524 рубля, а джинсов 1530 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 7.27 КОАП РФ мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей, влечет административную ответственность. В связи с этим в отношении студенток полиция составила протоколы об административном правонарушении.



Если бы несовершеннолетние попались на краже тех же вещей до распродажи, когда стоимость каждой из них была около 3 000 рублей, имелись все основания для возбуждения головного дела.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в январе этого года рассмотрела материалы дел с участием помощника прокурора города Елены Трутневой. Она дала заключение о доказанности вины несовершеннолетних и возможности привлечения их к административной ответственности по части 2 статьи 7.237 КоАП РФ.



Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.



С учетом мнения прокурора комиссия назначила обеим девушкам наказание в виде административного штрафа по 5 000 рублей. Учитывая отсутствие собственных доходов, штрафы за студенток будут оплачивать их родители.



Как уже отмечалось, обе девушки до этого случая не попадали в поле зрения полиции или комиссии по делам несовершеннолетних, они из благополучных, обеспеченных семей и имеют возможность покупать вещи, не прибегая к воровству.



Но когда в ходе заседания комиссии прокурор спросила у студенток – знают ли они об уголовной ответственности за совершение кражи, одна из девушек ответила, что об этом она даже не думала.



В настоящее время полиция решает вопрос о постановке студенток на учет в своем подразделении по делам несовершеннолетних.



Старший помощник прокурора Камчатского

края по взаимодействию со СМИ,

общественностью и правовому обеспечению



Лариса Шунина

