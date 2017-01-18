Жители глубинки пообщаются с главным приставом полуострова

18.01.2017 09:57:36 (GMT+12)
Руководитель Управления краевой службы судебных приставов выслушает граждан из Усть-Большерецка в режиме видеосвязи. Телефон для справок: 268-739.
19 января руководитель УФССП России по Камчатскому краю Валериан Жеребятьев примет граждан, которые территориально относятся к Усть-Большерецкому отделу судебных приставов. Прием состоится в режиме видеосвязи. Поработает в этот день с посетителями и начальник отдела —старший судебный пристав подразделения Наталья Акулова.
Записаться на прием, а также узнать дополнительную информацию можно по телефону 268-739. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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