Жители глубинки пообщаются с главным приставом полуострова

18.01.2017 09:57:36 (GMT+12)

Руководитель Управления краевой службы судебных приставов выслушает граждан из Усть-Большерецка в режиме видеосвязи. Телефон для справок: 268-739.



19 января руководитель УФССП России по Камчатскому краю Валериан Жеребятьев примет граждан, которые территориально относятся к Усть-Большерецкому отделу судебных приставов. Прием состоится в режиме видеосвязи. Поработает в этот день с посетителями и начальник отдела —старший судебный пристав подразделения Наталья Акулова.



Записаться на прием, а также узнать дополнительную информацию можно по телефону 268-739. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



