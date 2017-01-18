Председатель общественного совета и полицейские встретились со старшеклассниками города Елизово

18.01.2017 09:47:04 (GMT+12)



Председатель общественного совета при ОМВД России по Елизовскому району Любовь Сапунова и специалист отдела по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Олеся Стяжкина сегодня встроились и побеседовали с учениками 10 и 11 классов средней школы № 1 г. Елизово.

Такие встречи со старшеклассниками полицейские и общественники проводят регулярно. Они рассказывают о службе в полиции, о специфике работы различных подразделений, льготах и социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел.

Также гости подробно рассказали о порядке поступления и обучении в высших учебных заведениях системы МВД России и ответили на вопросы аудитории. Подобные открытые уроки помогают школьникам с выбором профессии и выбором вуза.

Информация о порядке поступления в вузы системы МВД России размещена на сайте УМВД России по Камчатскому краю 41.мвд.рф.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю



