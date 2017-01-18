Председатель общественного совета и полицейские встретились со старшеклассниками города Елизово

18.01.2017 09:47:04 (GMT+12)
Председатель общественного совета при ОМВД России по Елизовскому району Любовь Сапунова и специалист отдела по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Олеся Стяжкина сегодня встроились и побеседовали с учениками 10 и 11 классов средней школы № 1 г. Елизово.
Такие встречи со старшеклассниками полицейские и общественники проводят регулярно. Они рассказывают о службе в полиции, о специфике работы различных подразделений, льготах и социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел.
Также гости подробно рассказали о порядке поступления и обучении в высших учебных заведениях системы МВД России и ответили на вопросы аудитории. Подобные открытые уроки помогают школьникам с выбором профессии и выбором вуза.
Информация о порядке поступления в вузы системы МВД России размещена на сайте УМВД России по Камчатскому краю 41.мвд.рф.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+