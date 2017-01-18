Бездействие сельской администрации заставило жителей одного из сел Елизовского района самих заботиться об обеспечении себя водой

18.01.2017 09:38:00 (GMT+12)

Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку по факту приостановления подачи холодной воды жителям поселка Северные Коряки Елизовского района.

Как сообщалось ранее, с 3 по 10 января часть жилых домов поселка осталась без холодного водоснабжения.

По уточненным данным вода не подавалась в 14 домов блокированной постройки (на двух хозяев), в которых фактически проживает 78 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних.

Установлено, что собственником водонасосной станции в п. Северные Коряки является общество с ограниченной ответственностью «КАМ ЛТД», которая по договоренности с местными жителями разрешила им подключиться к частной скважине.



10 января силами компании с привлечением специалистов ГУП «Петропавловск-Камчатский водоканал» участок скважины, где произошло промерзание, отогрет при помощи тепловой пушки и в 16 часов холодное водоснабжение в поселке восстановлено.



Как показала проверка, ООО «КАМ ЛТД» не является ресурсоснабжающей организацией либо исполнителем коммунальных услуг, какие-либо правовые основания для привлечения компании или ее руководителя к ответственности за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению отсутствуют.

В то же время одной из основных причин нарушения прав граждан в данной ситуации является бездействие местной администрации.



В нарушение Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», федерального и краевого законодательства о местном самоуправлении и закреплении отдельных вопросов за сельскими поселениями, администрация Корякского сельского поселения, на территории которого находится село Северные Коряки, не организовала снабжение жителей села холодной водой, и не принимает никаких мер по организации там водоснабжения.

Этим занимается частная компания, которая не отвечает за качество предоставления этой услуги, в том числе за качество воды.



Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрация обязана была незамедлительно сообщить об аварии в Единую дежурно-диспетчерскую службу Елизовского муниципального района с иными обязательными сведениями для последующей передачи этих данных в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вместе с тем сообщение об отсутствии холодной воды в Северных Коряках поступило в ЕДДС Елизовского района 8 января от местного жителя а. Сообщений от администрации поселения в ЕДДС так и не поступало.



В связи с этим в период с 3 по 8 января диспетчерская служба предоставляла в Елизовскую прокуратуру и МЧС недостоверные сведения об отсутствии в районе аварийных ситуаций, и указанные органы были лишены возможности принимать необходимые меры по защите и восстановлению нарушенных прав граждан.

После того, как началась проверка, администрация поселения, опять же в нарушение закона, ввела на территории села режим угрозы чрезвычайной ситуации, чем превысила свои полномочия.

По результатам проверки 10 января Елизовская городская прокуратура внесла главе Корякского сельского поселения Марине Зобовой представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, 16 января в отношении нее возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).



Результаты рассмотрения мер реагирования, а также фактическое устранение нарушений остаются на контроле прокуратуры.



Для справки: село Северные Коряки входит в состав Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района, находится в 25 км к северо-западу от г. Елизово, численность населения – 160 человек.





Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





